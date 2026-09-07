Интерактив: Мошенники удаляют «из списка» по СМС

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Судя по всему, я стала свидетелем нового вида мошенничества в Пскове: неизвестные пишут от лица управляющей компании под предлогом установки камер видеонаблюдения. В частности, мне писали об установке камер во дворе на улице Кузбасской Дивизии.

Я им ответила, что там не живу, вопрос меня не интересует. Но собеседник просто так не сдавался. Якобы им, чтобы меня исключить «из списка», нужен номер выписки из «ДомСервис». Должно прийти оповещение, а далее будет направлена «заявка на удаление».

Схема, мягко говоря, подозрительная.

Наталья