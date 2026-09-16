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Интерактив

Интерактив: Свалка на контейнерной площадке

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Всем доброго времени суток! Да-да, опять свалка. Сколько написано писем, сколько потрачено нервов, и что? А ничего. Данной помойкой пользуются Бастионная, 27, 25, Яна Фабрициуса, 28, Вокзальная, 40, 42. Суммарно 336 квадратов плюс еще магазины. На всех нам отвели 3,5 бака, как видно на фото, еще и горелые.

Как видно из публичной кадастровой карты, где находится контейнерная площадка, позади нее уже придомовая территория Яна Фабрициуса, 28 (так называемая зелёная зона). Все несут свой мусор, а самое интересное - чистят свои дворы от ненужных кустов, деревьев и несут именно на зелёную зону, причем не складируя в одну кучу, а растягивая на несколько метров от контейнеров!

Жильцы должны любоваться диванами, унитазами, матрасами и многим другим из окон своего дома. А теперь ещё и спиленными деревьями.

 

Мало того, благодаря "усилиям" ДУ6 данная придомовая территория (а именно относящиеся к Яна Фабрициуса, 28) не кошена ни разу за весну и лето этого года! Так и дворник появился два раза за лето! Поддерживать порядок во дворе нужно самостоятельно собственникам дома! Из регулярного от этой компании приходят только квитанции!

Уважаемая администрация, пожалуйста, обратите внимание на данную ситуацию. Данное место находится в шаговой доступности от ЖД вокзала, на фото это видно! Эта не контейнерная площадка, а свалка!

Жильцы близлежащих домов 

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