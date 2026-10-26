Интерактив: В подвале дома на Завеличье заживо замуровали животных?

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Просим помощи! В Пскове по адресу: Рижский проспект, дом 22 в подвале заживо замуровали животных. Заварили подвал, не выпустив животных.

Видео предоставлено очевидцем

Когда обратились к тем, кто заваривал, увидели только ухмылку и мат в свой адрес. Призываем срочно открыть подвал и выпустить невинных животных.

Ольга

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в управляющей компании ООО «Комфортное домуправление», обслуживающей дом, работы проводились в целях безопасности и по просьбе самих жителей. Заместитель директора УК Вячеслав Назаров отметил, что отверстие было закрыто в рамках норм, а также из-за жалоб на вандализм со стороны жильцов, которые ранее самостоятельно взламывали вентиляцию.

«Данные вентиляционные отверстия должны быть закрыты, даже хотя бы против антитеррористической деятельности. Кроме того, жители этого дома неоднократно писали нам в ГИС ЖКХ, лично приходили, писали в "Максе" (мессенджер - ред.) с просьбой заварить, закрыть вентиляционное отверстие, которое они лично, жители этого дома, и взломали. Не знаю, совершили акт вандализма какой-то. Вентиляционные отверстия оставлены, воздух туда поступает. Так в принципе и должно быть», - рассказал Вячеслав Назаров.

Отвечая на вопрос о судьбе животных, представитель УК заявил, что перед проведением работ сотрудники проверили подвал и выгнали зверей. «На тот момент там животных не было», - подчеркнул он.