Интерактив: В подвале дома на Завеличье заживо замуровали животных?

Просим помощи! В Пскове по адресу: Рижский проспект, дом 22 в подвале заживо замуровали животных. Заварили подвал, не выпустив животных.
Видео предоставлено очевидцем
Когда обратились к тем, кто заваривал, увидели только ухмылку и мат в свой адрес. Призываем срочно открыть подвал и выпустить невинных животных.
Ольга
Как пояснили Псковской Ленте Новостей в управляющей компании ООО «Комфортное домуправление», обслуживающей дом, работы проводились в целях безопасности и по просьбе самих жителей. Заместитель директора УК Вячеслав Назаров отметил, что отверстие было закрыто в рамках норм, а также из-за жалоб на вандализм со стороны жильцов, которые ранее самостоятельно взламывали вентиляцию.
Отвечая на вопрос о судьбе животных, представитель УК заявил, что перед проведением работ сотрудники проверили подвал и выгнали зверей. «На тот момент там животных не было», - подчеркнул он.
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