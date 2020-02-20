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Прокурор Порховского района обнаружил в интернете пропаганду вылова занесенной в Красную книгу рыбы

В Порховском районе по требованию прокурора признана запрещенной информация, пропагандирующей вылов редких видов рыб, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Порховский районный суд удовлетворил соответствующее административное исковое заявление прокурора района в интересах неопределенного круга.

В судебном заседании установлено, что на одном из сайтов содержится информация о способах и местах ловли редких видов рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в том числе стерляди и калуги. В частности, на ресурсе содержалась информация о способах и местах ловли, демонстрировались способы ловли. «Подобные действия могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира», - отметили в надзорном ведомстве.

Судом установлено, что на указанном сайте в свободном доступе размещена информация, распространение которой согласно требованиям федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России, запрещено.