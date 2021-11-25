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Посмотреть на «Надькину корову» приглашают псковичей

Посмотреть на «Надькину корову» художницы Елены Логуновой на выставке приглашают псковичей во Дворе Постникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник 23 декабря открывает выставку «Пейзаж России». Экспозиция включает в себя произведения художников из 8 городов центральной России: Брянска, Владимира, Москвы, Мурома, Петрозаводска, Пскова, Санкт-Петербурга и Твери.

«Русская школа пейзажной живописи – это настроение и поэзия, где-то мягкий лиризм и некая песенность, сменяются суровым реализмом. Пейзаж всегда привязан к какой-то конкретной местности, но это не есть копия объекта, а образное отношения автора к действительности, пропущенное через сердце, эмоциональное переживание автора.

У каждого художника есть свой индивидуальный творческий опыт работы в жанре пейзажа: кто-то постоянно колесит по России, участвует в пленэрах, кто-то, используя свои наблюдения и опыт, создает свои работы в мастерской.

Написать пейзаж просто – труднее создать образ, настроение в пейзаже, показать состояние природы», - отметили в музее.

Выставка будет работать до 31 января в подклете Двора Постникова (ул. Олега Кошевого, 2).

Время работы: среда - понедельник, 11:00–18:00; касса работает до 17:30.

Стоимость билетов: взрослый – 150 рублей, льготный – 100 рублей; дети до 16 лет могут прийти бесплатно.