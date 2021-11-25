Новости

В Великих Луках выполнили первый этап работ по строительству тротуара на выезде из города

В Великих Луках выполнили первый этап работ по строительству тротуара на выезде из города. Об этом глава муниципалитета Николай Козловский сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые великолучане! Продолжаю информировать вас о решении вопросов, которые поступают в мой адрес. Один из них — строительство тротуара на выезде из города. С этим вопросом ранее ко мне обращались сотрудники организаций, расположенных в данном районе, в том числе работники Великолукского ковид-центра», - отметил он.

Видео: Николай Козловский / «ВКонтакте»

Проектно-сметную документацию на строительство тротуаров от дома № 117 по Октябрьскому проспекту до деревни Жестки подготовили еще в прошлом году. В настоящее время рабочие уже выполнили первый этап строительно-монтажных работ, а именно — установили опоры освещения, проинформировал глава города.

В ближайшее время пройдет аукцион по выбору подрядчика, который построит тротуар. Работы планируется выполнить в этом году.