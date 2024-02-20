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Нетрезвый житель Ямало-Ненецкого округа угнал автомобиль в Великих Луках

Автомобиль ВАЗ -21053 угнали в Великих Луках вечером 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в кратчайшие сроки установили молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Им оказался нетрезвый житель Ямало-Ненецкого автономного округа.

По версии следствия, вечером 1 апреля со двора дома по проспекту Гагарина был угнан автомобиль ВАЗ -21053. Угонщику далеко уехать не удалось. «Здесь же на проспекте Гагарина подозреваемого в совершении данного противоправного деяния задержали инспекторы ДПС. Им оказался безработный житель Ямало-Ненецкого автономного округа 2000 года рождения, ранее уже судимый, в том числе за угон. Кроме того, выяснилось, что "гость" города на Ловати находился еще и в нетрезвом состоянии», - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.