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Фильм-интервью с фронтменом «Трёх дней дождя» снимали в «Михайловском»

Компания «Русский Консьерж» при поддержке Газпром-медиа 1 и 2 июля провела на территории Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» съёмки для своего проекта — художественно-документального фильма «Муки». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, ключевой фигурой ленты стал музыкант Глеб Викторов, фронтмен группы «Три дня дождя», которая была основана в 2019 году в городе Кызыле (Республика Тыва), а в 2024 году одержала победу в номинации «Лучшая группа» (также номинировалась на «Прорыв года» и «Лучший альбом»).

На фото здесь и далее: съёмки в мемориальной усадьбе «Михайловское». Фото: музей-заповедник.

В сценарий съёмок вошла запись экскурсии и прогулок музыканта по центральной усадьбе Государственного Пушкинского Заповедника. Как пояснили авторы будущего фильма, это путешествие было организовано по индивидуальным предпочтениям главного героя. В разговоре на камеру Глеб Викторов поделился «…личными историями о влиянии культурных особенностей на свою карьеру и жизнь». «Это — познавательное интервью, — также говорится в письме на имя директора музея-заповедника «Михайловское» Георгия Василевича, — цель которого, рассказать трёхсоттысячной аудитории Глеба Викторова о природе появления мук и о методах работы с таким инструментом на примере ссылки Александра Сергеевича Пушкина».