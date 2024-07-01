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О работе президента и службе протокола узнали псковские школьники

Псковские школьники узнали больше о работе президента России, деятельности службы протокола и официальных символах страны. Специальный урок «Протокол для всех. Рабочая жизнь президента России» для учащихся начальных и старших классов Псковского гуманитарного лицея провела эксперт в области протокола на высшем уровне, действительный государственный советник РФ 2-го класса, приглашенный профессор Дипакадемии МИД России Анна Романова (Ильина). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Эксперт рассказала школьникам о том, как организованы рабочие дни президента России Владимира Путина, какие виды мероприятий реализуются с его участием, чем они отличаются друг от друга, а также как проходят международные визиты в Россию на высшем и высоком уровнях.

Отдельное внимание было уделено соблюдению протокольных норм в рамках различных мероприятий с участием президента России.

В ходе урока Анна Романова (Ильина) поделилась с ребятами интересными фактами о государственных символах Российской Федерации, а также привела правильные примеры их использования в разных случаях.

На занятии школьники также познакомились с уникальными документами и образцами печатной продукции с президентских мероприятий, блокнотами президента России, председателя правительства Российской Федерации, председателя Государственной Думы России и прочими материалами.

В конце урока ребята решили тематический кроссворд, а также задали лектору интересующие их вопросы.

Мероприятие реализовано при поддержке правительства Псковской области, управления протокола и внешних связей правительства региона и Псковского государственного университета. Урок направлен на повышение политической грамотности у учащихся, развитие патриотизма среди молодого поколения и профориентацию учащихся.