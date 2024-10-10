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Пункт выдачи помощи Детского фонда открылся в Опочке

Открытие отремонтированного и оборудованного пункта выдачи благотворительной помощи Псковского областного отделения Российского детского фонда состоялось в Опочке сегодня, 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: региональное отделение Российского детского фонда

Помещение для пункта выдачи было выделено на безвозмездной основе администрацией Опочецкого района. По согласованию с ними в помещении был сделан косметический ремонт: поклеены обои, покрашены окно и дверь, побелен потолок, постелен линолеум. Оборудовать помещение удалось на средства гранта от Росмолодёжь.Гранты.

Участником грантового конкурса для физических лиц стал проект «Территория добра» координатора программ Детского фонда Кристины Елецкой. На средства гранта уже удалось закупить: стеллажи, контейнеры и ящики, вешалки для сортировки, хранения и выдачи вещевой помощи.

В пункте выдачи появилось большое зеркало для удобства благополучателей и детский уголок для маленьких гостей. Помимо этого, помещение оборудовано складными столами и стульями, которые будут использоваться при проведении мероприятий.

На открытие пункта выдачи были приглашены волонтеры районного центра добровольчества, сотрудники центра социального обслуживания Опочецкого района и благополучатели. В честь открытия пункта выдачи была проведена выдача школьных наборов и тёплой одежды, которые удалось собрать благодаря акции «Участвуйте», проводимой в магазине «Детский мир» в ТРК «Акваполис».

22 школьника из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили поддержку.

«Родители очень благодарны за такую поддержку! До ремонта пункт выдачи пользовался высокой популярностью среди благополучателей. Уверены, что после ремонта и оборудования в пункт выдачи станет ещё приятнее приходить за помощью, участвовать в мероприятиях проекта» - отметила руководитель проекта «Территория добра», координатор программ Детского фонда Кристина Елецкая.