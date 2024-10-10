Новости

Заместителю главврача Псковского перинатального центра предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи регионального следственного управления предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), заместителю главного врача ГБУЗ ПО «Псковский клинический перинатальный центр». По ходатайству органов следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в СУ СК по Псковской области.

Видео: СУ СК по Псковской области/ Telegram-канал

По версии следствия, в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года обвиняемый, используя свое служебное положение, вносил в документы учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных им дежурствах и проведенных дополнительных работах, на основании которых ему была необоснованно начислена заработная плата на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб на указанную сумму медицинскому учреждению и Комитету по здравоохранению Псковской области.



В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.