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Россиян предупредили о новом схеме мошенничества со СНИЛС

Мошенники могут использовать СНИЛС россиян для оформления кредитов в банках, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», — указал Виноградов.

Эксперт также отметил, что злоумышленники с помощью СНИЛС могут получить доступ к аккаунту «Госуслуг» жертвы, чтобы впоследствии изменить данные номеров карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат, пишет РИА Новости.

Кроме того, мошенники, используя СНИЛС, могут зарегистрировать электронные кошельки и аккаунты в финансовых учреждениях, подчеркнул Виноградов.

Накануне управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале сообщило, что в новой многоэтапной схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки «Госуслуг».