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Всемирный день вечеринки отмечают 3 апреля

03.04.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

3 апреля отмечается весёлый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати. Также известный как P-Day.

Молодёжный вечер парных танцев организуют в дни празднования города Пскова : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Слово «party», которое сегодня часто используется в лексиконе молодёжи, заимствовано из английского языка, по-русски обозначает вечеринку, причём любого уровня – от торжественного приёма до молодёжной тусовки в неформальной обстановке. Тематика, характер и сценарий мероприятия зависит от организаторов и участников. Вечеринки популярны во всём мире, ведь на них отдыхают, общаются или просто приятно проводят время.

Однако, не смотря на весёлый характер праздника, он был создан с серьёзными намерениями. Дело в том, что идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полёт» американской писательницы Ванны Бонта (англ. Vanna Bonta, 1958–2014): повествование книги заканчивается обратным отсчётом до 3 апреля 2000 года, когда во всём мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США состоялся первый День вечеринок, который прошёл под девизом: «Вечеринка – это противоположность войны».

Главной целью праздника была провозглашена идея, что для создания лучшей, качественной реальности, в которой живёт каждый человек, нужно предпринимать положительные и активные действия, радуясь жизни вместе с другими людьми, а не просто пассивно озвучивать мысль «мира во всём мире».

С каждым годом праздник набирал популярность, и к настоящему времени приобрёл статус международного дня, привлекая всё больше сторонников. Ведь он не имеет никаких политических или религиозных целей, а направлен на то, чтобы сделать жизнь людей веселее и счастливее. Причём каждый может принять активное участие в создании позитивной реальности, празднуя этот день. Ведь вечеринка (пати) – это праздник жизни, который объединяет людей, помогает им ближе узнать друг друга, подружиться. А встреча с новыми людьми из разных культур помогает развивать межкультурное взаимопонимание и уважение, снизать напряжённость в обществе и повышать уровень доверия друг к другу, пишет calend.ru.

Даже не обязательно праздновать День пати широко и масштабно. Можно просто устроить вечеринку для семьи и друзей, или организовать весёлый праздник для соседей и коллег. Просто проведите время весело и непринуждённо, сказав добрые слова тем, кто рядом. Пусть окружающая реальность станет светлее и лучше. Ведь мир начинается с каждого из нас и тех, кто рядом с нами.

Кстати, в ряде стран 3 апреля в честь праздника проводятся массовые мероприятия с песнями и танцами, в которых принимают участие все желающие. Вне зависимости от масштаба и направленности, все акции дня объединены одной целью – радоваться каждому дню, уметь любить окружающий мир и уважать право других людей жить счастливой жизнью в мире без войны.

Теги: #вечеринка
Источник: Псковская Лента Новостей
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