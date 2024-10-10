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Библиотека имени Курбатова объявила программу XX книжного форума «Русский Запад»

XX Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове 15-17 апреля. Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.

14 апреля / понедельник

14.00 – 16.00, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова. Актовый зал, 1 этаж

Художественная выставка «Этих дней не смолкнет слава» учащихся детских школ искусств Псковской области

Презентация художественной выставки «Наш бессмертный полк» учащихся Детской художественной школы (директор О. Н. Цветков) в рамках Года защитника Отечества.

Презентация Каталога региональной художественной выставки «Российский Север-XIII»

Книжные выставки:

15 – 17 апреля:

Книжная выставка-ярмарка, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова Фойе, 1 этаж;

Выставка «Псковская книга – 2024», Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж.

Выставка «Мы помним, мы гордимся!» Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова.

15 апреля:

«80-летию Великой Победы посвящается!» 10.30 – 12.00, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж.

Круглый стол «Архив местной печати. 80-летию Победы посвящается...».

Презентация проекта Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова «Буквы огненных лет». (Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и передача исторической памяти молодым поколениям).

13.00 – 13.45

Презентация второго тома блокадного дневника Лены Гриц. Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж.

15.00 – 16.00

Торжественное открытие XX Международного книжного форума «Русский Запад» Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова Актовый зал, 1 этаж.

В рамках мероприятия пройдут подведение итогов и награждение победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024» и вручение ежегодной премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С.А. Цвылева.

Параллельные мероприятия

10.30 – 12.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Смарт-зал, 1 этаж, День комплектатора.

11.00 – 13.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, кабинет В.Я. Курбатова, 1 этаж, Творческая встреча с Игорем Александровичем Смолькиным.

11.30 – 12.30: «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А, Творческая встреча с Ириной Лисовой.

13.00-14.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А, Блогер из каменного века: интерактивная программа для детей 8-11 лет. Модератор программы Наталья Барткова.

15.00 – 16.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» ул. Набат, 5, Ох уж эти тайны: интерактивная программа для детей 8-12 лет по книге «Тайны Таины».

17.00 – 18.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, кабинет В.Я. Курбатова, 1 этаж, «Награды Великой Отечественной войны». Творческая встреча с Александром Черёминым.

17.00 – 18.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж, Встреча с Алексеем Николаевичем Варламовым. Мероприятие проходит онлайн.

16 апреля

11.00 – 12.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж, Презентация новой книги «Абстрашка и абстрактная азбука». Встреча и мастер-класс.

11.30 – 12.30: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж, Новые серии и ключевые проекты издательской группы «Азбука –Аттикус».

14.00 – 16.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж, Псков-Витебск: Победу празднуем вместе: Встреча–диалог

Спикеры:

журналист, краевед, писатель Дединкина Светлана Владимировна

главный редактор областной газеты «Витебские вести» Камлева Наталья Владимировна (г. Витебск, Республика Беларусь).

14.00 – 15.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж, Презентация новых книг: «Невероятные сказки Семи Морей» и «Аз-бу-ка в стихах».

17.00 – 18.30: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж, Спектакль Татьяны Жемчужной «Анна Герман. Когда цветут сады».

Параллельные мероприятия

11.00 – 12.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А, Презентация книг Юрия Кузнецова

14.00 – 15.30: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А, Квест в заброшенном лагере: интерактивная программа по новой одноименной книге

14.00 – 15.00: Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева, площадь Ленина, д. 3, «Астраханское ханство». Творческая встреча с Александром Черёминым

17.00 – 18.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж, Презентация дипломантов общероссийского конкурса Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) «Лучшие книги года».

Спикер: вице-президент АСКИ, ответственный секретарь конкурса Олег Филимонов.

17 апреля

13.00 – 14.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж, К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Презентация книги для семейного чтения «Полководцы и битвы» издательства «Медиарост», Рыбинск.

Спикер: вице-президент АСКИ Олег Филимонов

14.00 – 15.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж, Творческая встреча с Андреем Лисьевым

Параллельные мероприятия

11.00 – 12.30: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Смарт-зал, 1 этаж, Презентация издательства «ГРАФО». Ольга Сереброва представит книгу «Хвойша»

11.00-12.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А, Презентация новых книг: «Невероятные сказки Семи Морей» и «Аз-бу-ка в стихах»

13.00 – 14.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А, Презентация новой книги «Абстрашка и абстрактная азбука». Встреча и мастер-класс

14.30 – 15.30: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А, Презентация Издательского дома «Самокат», Волынец Алёна Валерьевна, ведущий менеджер ИД «Самокат»