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Причины возникновения аэрофобии разъяснила психолог

В чем заключается этиология возникновения фобии авиаперелетов и существуют ли эффективные методы ее перманентной нейтрализации, рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

Эксперт поделился своими наблюдениями, согласно которым одной из основных причин возникновения фобии авиаперелётов являются психотравмирующие события, связанные с полётами. Например, когда самолёт попадает в воздушную яму, он становится неуправляемым, и пассажиры испытывают страх.

Примечательно, что фобии могут возникать как в результате реальных травмирующих ситуаций, так и из-за слухов и негативных историй, которые человек придумывает сам. В таких случаях фобия становится частью его личности.

«Самое сложное, что аэрофобия, как и другая фобия, возникает как следствие второй или третьей фобии. Например, у человека была фобия нахождения в замкнутом пространстве, которая перешла в аэрофобию. В процессе терапии выяснилось, что в первом случае была психотравма в детстве, о которой человек даже не помнит. И в этом случае прорабатывать аэрофобию классическим способом было бесполезно. Она возвращалась, покуда не проработали фобию замкнутого пространства», - отметил собеседник издания.

Психолог подчеркнул: бывает, что фобия проработана, но человек боится, что она опять сработает. Например, у человека была психотравма, которую в свое время он проработал. Но она дает о себе знать.

«Что происходит: когда человеку нужно срочно лететь на самолете, он без проблем летит. А вот если нужно полететь через неделю, то он ходит и накручивает себя: а вдруг что-то произойдет, ведь это уже было в прошлом. В итоге ему становится плохо, как при аэрофобии. Самое забавное, что этот страх убивает сто граммов алкоголя. Но при реальной аэрофобии алкоголь не помогает», - делится Сергей Лунюшин.

Иногда фобии являются вторично выгодными, вот тогда избавиться от фобии, не поменяв вторичные выгоды, невозможно. Как отметил НЛП-психотерапевт, фобия вызывает внимание других окружающих.

«Также с аэрофобией: мужчина боится летать и жена его уговаривает, успокаивает. Ему это нравится. Был случай, когда женщина по работе часто летала на самолетах. Но у нее было психологическое выгорание - она не хотела работать на этой работе, но решитья на увольнение не могла. Тогда у нее появилась аэрофобия. Поэтому избавиться от аэрофобии, не поменяв вторичные выгоды, фактически невозможно», - подчеркнул специалист.

Психолог также отметил, что на сегодняшний день в мире существует огромное множество фобий. Практически каждый человек в той иной степени испытывает страх перед чем-то. Однако единственный главный показатель для терапии: мешают они жить или нет, пишет runews24.ru.

«Прорабатываются фобии разными техниками из разных направлений. Это зависит, во-первых, в каком направлении работает терапевт, а во-вторых, в чем причины фобий. Многое зависит от психотерапевта и от самого человека, на сколько он готов проработать свои страхи», - резюмировал психолог Сергей Лунюшин.