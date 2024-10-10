Новости

IT-комитет Госдумы проведет рабочую встречу по теме семейного контента

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник проведет рабочую встречу под названием «Просемейный контент: ценности, воспитание, безопасность». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Глава думского комитета Сергей Боярский объяснил актуальность темы семейно-ориентированного контента тем, что воспитание детей сейчас «происходит в эпоху интернета и бесконечного потока информации».

«Государство должно направлять индустрию в создании контента, который транслируется на юную аудиторию, и определять степень нравственной ценности. Этот вопрос и станет ключевой темой обсуждения, а также то, какими путями мы можем добиться результата, гарантирующего безопасность информации, которую потребляют наши дети», - подчеркнул депутат.

В рамках мероприятия особое внимание будет уделено роли медиа, киноиндустрии, цифровых платформ и социальных сетей в продвижении позитивного семейного образа, воспитании молодежи и обеспечении информационной безопасности детей, пишет ТАСС.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. До 2022 года День семьи, любви и верности отмечался неофициально. 28 июня 2022 года указом президента РФ празднику был придан официальный статус.