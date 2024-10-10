Новости

Наталья Федорова: Труд учителя - это основа личности человека

Труд учителя является основой личности каждого человека. Такое мнение озвучила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

«Всех, чья жизнь связана с учительством, преподаванием, наставничеством и воспитанием, от души поздравляю с профессиональным праздником! Уважаемые коллеги! Ваш нелегкий ежедневный труд – тонкий, сложный, многогранный, творческий, - это основа личности человека, фундамент любой профессии, связь прошлого и будущего. Пусть то добро, которое вы отдаете своим ученикам, возвращается к вам сторицей!» - сказала Наталья Федорова.

Она подчеркнула, что на требовательность дети и родители отзываются пониманием и старательностью.

«Учитесь вместе со своими учениками, тогда сколько бы лет вы не отдали профессии, вы будете успешными, интересными и востребованными! Профессиональных успехов, семейного благополучия, счастья, радости, мира и добра – С Днем Учителя!» - заключила Наталья Федорова.