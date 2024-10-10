Псковcкая обл.
Новости

День Великой Октябрьской социалистической революции празднуют 7 октября

07.11.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.

Фото: РИА Новости

Формально этот праздник, в качестве памятной даты, был учрежден в 2005 году, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Но на самом деле он имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. С 1918 и по 1991 год день 7 ноября был главным советским праздником и выходным днем. Изначально он назывался Днем Пролетарской Революции. В 1927 году, в честь 10-летия революции, 8 ноября было объявлено дополнительным праздничным днем. С 1928 года 7-8 ноября праздновались как Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником СССР, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.

В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения (с намеком на необходимое примирение сторонников разных идеологических взглядов), а затем и упразднен вовсе. Впрочем, в некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником (но поменял название и значение), в Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции.

В России 7 ноября перестало быть государственным праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствующие законы были приняты в 2005 году. Ведь несмотря на спорную идеологическую подоплеку бывшего праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и ряда других государств мира.

Для тех, кто изучал историю уже в современной России и, возможно, уделил недостаточно вниманию этой вехе, стоит напомнить. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов, которая просуществовала в стране 73 года.

В результате Октябрьской революции 1917 года изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны, на большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик, пишет calend.ru.

Кстати, легендарный крейсер — символ Октябрьской революции — в ноябре 1948 года был выведен из состава флота и поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной в Ленинграде (сегодня — Санкт-Петербург). Он является кораблем-музеем, филиалом Центрального военно-морского музея, а также — объектом культурного наследия Российской Федерации.

В честь же памятной даты 7 ноября — в годовщину Октябрьской революции — представители коммунистической партии проводят памятные и торжественные мероприятия. Так и Псковское городское отделение КПРФ проведет сегодня, 7 ноября, возложение цветов на площади Ленина в Пскове.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
