«Кузница»: Итоги 2025/2026 учебного года в Пскове и подготовка к следующему

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня поговорим об образовании. Позади 2025\26 учебный год: ребята на каникулах, выпускники сдали ОГЭ и ЕГЭ, получили аттестаты и медали. Хорошие результаты учеников – это их трудолюбие, талант педагогов, мудрость родителей и условия, созданные системой образования для развития детей. Вот сегодня мы и поговорим о системе образования: о ее нынешнем состоянии, основных проблемных вопросах, об итогах прошлого года и о подготовке к предстоящему.

Наши сегодняшние гости - заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев и директор Гимназии №29 города Пскова, руководитель Совета директоров школ Пскова Елена Синева.

Начало программы в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.