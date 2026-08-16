В Московской области в результате атаки БПЛА загорелся крупнейший склад Wildberries в России

В результате ночной атаки украинских беспилотников на город Подольск в Московской области произошло попадание дрона в крупнейший склад маркетплейса Wildberries в России, повлекшее за собой возгорание. Об этом сегодня, 16 августа, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

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«В Подольске в результате попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие — никто из них не пострадал», — написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Андрей Воробьев добавил, что в ходе ночного отражения атаки в Домодедово загорелся склад с медикаментами. Также повреждения получили новое здание отдела полиции в Кашире и промышленные сооружения в Воскресенске, пишут «Известия».