Недвижимость

У новостройки в псковских Крестках уже установлена детская площадка

В декабре текущего года будет сдан в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Крестки, 7 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ», в настоящее время дом уже подключен к отоплению.

«Ведутся работы по благоустройству территории, установлена детская площадка, идут работы по асфальтированию, внутренние отделочные работы», - отметили в компании застройщика.

Дом возводится в рамках реализации проекта «Образцовый квартал». Здание построено из современных железобетонных панелей, произведенных по проверенной технологии. Квартиры в доме по ул. Крестки, 7 будут сдаваться под чистовую отделку.

«Образцовый квартал» отличает расположение на территории города - в окружении объектов социальной и коммерческой инфраструктуры на пересечении ул. Кузбасской дивизии и ул. Западной.



