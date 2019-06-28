Недвижимость

Земля и недвижимость: основные изменения в законодательстве за 6 месяцев 2019 года

Об основных изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости рассказал Псковской Ленте Новостей эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства, член Общественного совета при управлении Росреестра по Псковской области, юрист, кадастровый инженер, директор компании «Земля и право» Виталий Козырев.

– Какие законодательные изменения в сфере недвижимости произошли в первом полугодии 2019 года?

Первое, что хотелось бы отметить – 17 июня 2019 года был принят федеральный закон №150 «О внесении изменений в федеральный закон «О кадастровой деятельности» и федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»», который заработает через 90 дней после его официального опубликования, и позволит владельцам земельных участков зарегистрировать излишки используемой земли в рамках проведения комплексных кадастровых работ в отношении территории, в пределах которой расположены эти земельные участки.

Стоит также отметить, что действующее в настоящее время законодательство тоже позволяет осуществить увеличение площади земельного участка при уточнении местоположения его границ, но не более чем на 10 процентов от его документальной площади, или не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки на основе правового зонирования территории поселения, в пределах которого расположен этот земельный участок, и при условии документального подтверждения существования установленной на местности границы земельного участка 15 и более лет.

Новый же закон позволяет собственникам земельных участков выйти за обозначенные пределы при уточнении границ земельных участков на местности, но только в рамках комплексных кадастровых работ, проводимых по инициативе муниципальных органов власти.

Я, как практикующий кадастровый инженер и юрист в сфере недвижимости, часто сталкиваюсь с тем, что площадь фактически используемых гражданами земельных участков превышает ту, что указана в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), намного больше чем на 10 процентов. И узаконивать эти излишки в площади земельных участков приходится, как правило, в судебном порядке.

Принятый закон регламентирует порядок действий кадастрового инженера в случае, если при проведении комплексных кадастровых работ в результате уточнения местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного участка, которое превышает документальное значение его площади, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, либо более чем на 10 процентов, позволяя таким образом узаконить излишки площади земельного участка вне судебного процесса.

Также, поправки в федеральный закон «О кадастровой деятельности» позволят снять барьеры при выполнении комплексных кадастровых работ. Так, исключается требование о подготовке проекта межевания территории во всех случаях выполнения комплексных кадастровых работ. Это серьезно сэкономит бюджетные деньги. А там, где это оправдано и предусмотрено Градостроительным кодексом, например, на территории, занятой многоквартирными домами, проект межевания будет разрабатываться и дальше.

Определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для участков, занятых объектами общего пользования, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства и огородничества, в отношении лесных участков.

Кроме того, законом уcтанавливается порядок выявления самовольного занятия участков и порядок уточнения границ участков, площадь которых не соответствует указанной в ЕГРН.

В законе также прописаны правила устранения ошибок в местоположении границ участков и административных границ силами самого Росреестра.

Данный закон выгоден как гражданам, так и государству. Местным органам власти принятые изменения позволят повысить эффективность управления территориями, сократить количество земельных споров и защитить права собственников.

– А что ждет садоводов и огородников, и какова судьба «дачной амнистии»?

Госдума восстанавливает так называемую «дачную амнистию».

Внесенный 14 мая 2019 года в Государственную Думу и уже прошедший первое чтение законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (О «дачной амнистии»), предусматривает, что новый этап «акции» по упрощенному оформлению участков и расположенных на них строений продлится до 1 марта 2022 года.

При этом не просто продлевается срок программы – она расширяется. Во-первых, программа касается далеко не только дач, но и садов, огородов, гаражей, земельных участков и т.п. А во-вторых, законопроектом, на самом деле, не предлагается «амнистировать» граждан. Документ именно оформляет те права, которые возникли раньше.

Новый этап программы – вплоть до 1 марта 2022 года, будет действовать для жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года. Оформление прав на них, согласно инициативе, будет осуществляться в упрощенном порядке - при наличии права на землю потребуется технический план, подготовленный кадастровым инженером, в соответствии с декларацией об объекте, которую составит владелец.

При этом в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается установить бессрочный упрощенный уведомительный порядок. В орган стройнадзора будет направляться не два, а одно уведомление – только об окончании строительства.

Еще одно новшество касается подачи документов в Росреестр на регистрацию прав. Планируется предоставить гражданам выбор: направить документы в ведомство самим, либо ожидать их направления органом стройнадзора. Это может помочь избежать бюрократических задержек.

– На днях много шума наделала новость о том, что скоро у нерадивых дачников могут начать забирать наделы, если они не занимаются садом-огородом, не косят траву и завалили свой участок мусором, который в любой момент может вспыхнуть, что приведет к серьезному пожару. Так ли это?

Действительно, Минэкономразвития разработало механизм изъятия земельных участков за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за нескошенную траву и мусор.

Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности. Предложенные поправки в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Независимая антикоррупционная экспертиза данного законопроекта продлится до 4 июля этого года.

Законопроект касается всех категорий частных владельцев участков: собственников, арендаторов, а также тех, у кого участок находится в бессрочном пользовании, безвозмездном пользовании или принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения.

Новая мера не касается только двух случаев: изъять земельный участок не смогут, если он является предметом ипотеки, и если его собственник проходит процедуру банкротства.

Участки предложено изымать по иску органа местного самоуправления в случае неисполнения владельцем участка в течение 6 месяцев предписания органа пожарного надзора. В этом случае принудительно прекращаются все права на земельные участки, включая охраняемое Конституцией РФ абсолютное право собственности, а участок выставляется на публичные торги.

Однако, Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, не одобрил этот законопроект. В Совете указали, что критериев нарушений, влекущих столь тяжкие последствия, документ не предусматривает, отнеся этот вопрос на уровень подзаконного акта. При этом из материалов к проекту можно сделать вывод, что речь идет о нескошенной траве, зарастании участка сорной растительностью, наличии на участке мусора.

– Существуют ли изменения в сфере самовольного строительства?

Да, меняется ответственность за самовольное строительство.

Согласно статье 222 Гражданского кодекса РФ, самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка , требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки.

За самовольное строительство предусмотрена административная ответственность. Ранее ответственность за самострой распространялась только на строительство и реконструкцию зданий без соответствующего разрешения от органов власти. Теперь строительство и реконструкцию зданий, которые приводят к нарушению установленных предельных параметров (плотность и процент застройки, высота здания), будут наказывать как за самострой – вплоть до сноса.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий ответственность за самовольное строительство. Законопроектом предлагается уточнить положения части 1 статьи 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, распространив ее санкции не только за строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без соответствующего разрешения, но и за строительство и реконструкцию, которые приводят к нарушению установленных предельных параметров.

Самовольной постройкой теперь будет являться все, что построено с нарушениями. Постройки будут считаться незаконными, если не отвечают первоначальным требованиям, которые были отображены в разрешительном документе.

Если при реконструкции здания будет нарушена сама структура или изменены любые другие установленные и регламентированные параметры, это также будет считаться нарушением закона.

– Есть ли изменения, касающиеся сделок с недвижимостью?

Да, такие изменения существуют, и они затрагивают нотариальное удостоверение сделок с долями на недвижимое имущество.

01 мая 2019 года президент РФ подписал федеральный закон №76, который вносит поправки в статью 42 федерального закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Теперь статья 42 этого закона изложена в следующей редакции:

«Сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению, за исключением сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных долей, сделок по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение в соответствии с законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» (кроме случая, предусмотренного частью девятнадцатой статьи 7.3 указанного закона)».

Закон вступит в силу 01 августа 2019 года, и участники долевой собственности на недвижимое имущество смогут отчуждать ее (при одновременном отчуждении всеми участниками) по договору или соглашению в простой письменной форме без нотариального удостоверения.

Теперь не нужно в обязательном порядке удостоверять сделки по купле-продаже, дарения или мены недвижимости, выделения долей в недвижимом имуществе. Но, остаются исключения из этого правила:

Сделки по отчуждению недвижимости или долей в праве на нее, принадлежащей недееспособным и несовершеннолетним собственникам подлежат удостоверению нотариусам в обязательном порядке.

Кроме того, для таких сделок требуется особое разрешение органов Опеки и попечительства.

Приобретение недвижимости недееспособным и несовершеннолетним – не требует удостоверения нотариусом и разрешений Опеки.

Сделки по отчуждению долей в праве собственности отдельными договорами (не всеми участниками долевой собственности сразу по одной сделке) по-прежнему требуют нотариального удостоверения и к тому же письменного уведомления всех других участников долевой собственности о продаже с указанием условий сделки.

Сделки по приобретению недвижимости законными супругами в долевую собственность требуют удостоверения договора у нотариуса. Так как общая долевая собственность – это не законный, а договорной режим собственности.

Законный режим собственности супругов – общая совместная собственность.

Закон позволяет оформить в совместную собственность квартиру, дом, земельный участок, комнату или долю в праве на эти объекты недвижимости на законных супругов в простой письменной форме.

А при приобретении недвижимости супругами в долевую собственность (если уж так это необходимо) требуется удостоверить сделку у нотариуса, либо предоставить в Росреестр вместе с договором в простой письменной форме нотариальный Брачный договор, где прописан договорной режим собственности на имущество нажитое в браке.

– Какие еще изменения произошли в сфере оборота недвижимости?

9 июня вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, уточняющие условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме. Соответствующий закон 29 мая подписал Владимир Путин (федеральный закон от 29 мая 2019 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»). Изменения направлены на защиту прав собственников квартир, которые часто страдают от соседства с нежилыми помещениями.

Часть 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, содержащей перечень документов, теперь дополнена пунктом 6 и пунктом 7. Таким образом увеличен перечень документов, которые необходимо представить уполномоченным органам власти вместе с заявлением о переводе помещения в многоквартирном доме.

Теперь необходимо получить согласия собственников всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. Примыкающими признаются помещения, имеющие общую стену с переводимым помещением или расположенные непосредственно над или под переводимым помещением (часть 2.2. статьи 23 Жилищного кодекса РФ).

Кроме того, перевод той или иной квартиры, или помещения в нежилой фонд, обязан получить одобрение на общем собрании собственников. Если речь идет о многоквартирном доме с несколькими подъездами, то 2/3 участников собрания должны проживать именно в том подъезде, в котором расположено переводимое помещение. И еще одно условие – большинство жителей этого подъезда должны поддержать это решение. По итогам собрания составляется протокол, и для смены статуса помещения этот документ нужно будет предоставить уполномоченным органам власти.

Также, поправки требуют обязательного наличия отдельного доступа в помещение после его перевода в нежилой фонд. При этом следует помнить, что переустройство жилого помещения – например, установка нового входа согласно требованиям часть 2 статьи 22 Жилищного кодекса РФ – при использовании части общего имущества собственников многоквартирного дома требует также, чтобы владелец такого помещения вынес вопрос на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. При уменьшении площади общего имущества дома ему потребуется согласие 100% собственников в доме.

– Недавно в СМИ освещался вопиющий случай, когда мошенники, получив доступ к усиленной квалифицированной электронной подписи владельца недвижимости в центре Москвы удаленно подали от его имени документы на госрегистрацию перехода права на жилье, и квартира была оформлена на другого владельца, а фактически украдена. Приняты ли изменения в законодательство, направленные на защиту граждан от мошенничества при сделках с недвижимостью?

В Государственную Думу внесены поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», направленные на защиту граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи.

Появление такого законопроекта связано с тем, что в последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью – посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника.

Законопроектом предлагается установить, что переход права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов.

Что немаловажно, отметка может быть проставлена в ЕГРН только на основании личного заявления владельца недвижимости (или его законного представителя), либо посредством почтового отправления в Росреестр, в котором подлинность подписи заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке.

Таким образом, законопроект предоставит собственникам недвижимости гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению. Предлагаемые изменения защитят граждан от нового вида мошенничества с использованием современных технологий.

- Ждут ли граждан изменения в сфере налогообложения недвижимости?

В начале июня Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Часть из них касается налогообложения сделок с жилой недвижимостью.

Прежде всего, государство планирует снизить период минимального владения недвижимостью, применяемого в целях налогообложения. Но только в одной ситуации. Авторы законопроекта решили дополнить пункт 3 статьи 217.1 Налогового кодекса РФ новым подпунктом. Последний предусматривает, что собственники, продающие квартиру, дом, долю или комнату освобождаются от уплаты налога, когда они не менее 3 лет владели помещением, и оно является их единственным жилищем. Сейчас же владеющие жильем не менее 3 лет, могут продать его и не платить налог, если они получили помещение по наследству, в ходе приватизации либо по договору ренты. Во всех остальных случаях минимальный срок владения объектом составляет 5 лет. То есть, в настоящее время, собственники вправе продать жилище и не платить налог только через 5 лет после его приобретения.

Кроме того, в законопроекте уточнено налогообложение объектов, полученных в дар или по наследству. Так, если счастливчик получил по наследству или в дар недвижимость, а потом продал ее до истечения минимального срока владения, то он может уменьшить вырученную от продажи сумму, на величину налогов, которые он уплатил при получении этой недвижимости.

Если же собственник приобрел недвижимость в дар (от члена семьи) или по наследству и вообще не платил налог, то продав ее, он вправе уменьшить налогооблагаемую базу на документальные подтвержденные расходы наследодателя или дарителя на покупку этого объекта, если последний ранее не учитывал эти расходы в целях налогообложения. Так, что передайте вашим родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы они не выкидывали, а хранили все квитанции. Документы могут и пригодиться, если вас все же осчастливят даром или наследством.

Так же, в статье 210 Налогового кодекса РФ появится пункт 8. Он будет определять, что доход одаряемого, получившего недвижимость (или долю в праве собственности), рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, зафиксированной в ЕГРН. Соответственно, и налог станет высчитываться из кадастровой стоимости. Напомню, что НДФЛ не уплачивается, когда даритель и одаряемый являются членами одной семьи (пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ).

Если же говорить о уже вступивших налоговых послаблениях для граждан – то теперь граждане могут заявить о разрушении объекта капстроительства для прекращения его налогообложения, не дожидаясь прекращения права собственности на него.

С 29 июня этого года физлица – владельцы налогооблагаемых объектов недвижимости могут представлять заявления о гибели или уничтожении объекта капстроительства по новой форме в любую налоговую инспекцию. Заявление поможет прекратить начисление налога на имущество физлиц на такой объект с месяца его гибели или уничтожения независимо от проведения кадастровых работ по его обследованию и регистрации прекращения прав на него. Вместе с заявлением налогоплательщик может представить подтверждающие документы (справку местной администрации, документ органов госпожнадзора, акт обследования, уведомление о завершении сноса объекта и т.п.). Если они не представлены, инспекция должна сама запросить соответствующие сведения. Адресат запроса обязан в течение семи дней сообщить информацию налоговому органу. После того, как сведения налогоплательщика подтвердятся, инспекция примет решение о прекращении налогообложения заявленного объекта недвижимости. Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц утверждена Приказом ФНС России от 24 мая 2019 года № ММВ-7-21/263@, зарегистрированном в Минюсте России 18 июня 2019 года №54949.

– Каковы изменения ждут дольщиков жилья на этапе возведения объекта?

Принятый 27 июня 2019 года федеральный закон № 151-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлен на решение проблем обманутых дольщиков. Закон предусматривает появление специальных фондов для достройки проблемных домов в регионах. В то же время принятый документ значительно расширяет возможности граждан, решивших приобрести жилье по новым правилам.

Речь в том числе, идет о создании специальных некоммерческих организаций (НКО) для завершения строительства жилых долгостроев. Источниками финансирования спецфондов станут средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Документ устанавливает обязанности глав регионов по утверждению планов-графиков достройки проблемных объектов с одновременным внесением данных в единую информационную систему жилищного строительства публичного реестра проблемных объектов. В реестр автоматически попадут все дома, где просрочена сдача дома в эксплуатацию.

Поправки также запрещают любые схемы привлечения средств граждан при покупке жилья, кроме договоров долевого участия (ДДУ). Никаких ПИФов и ценных бумаг при покупке квартиры больше использоваться не будут.

Закон поможет решить и проблему двойных продаж. Квартиру получат люди, чей ДДУ зарегистрирован первым в ЕГРН, а денежное возмещение – тот, чей ДДУ зарегистрирован позже.

Кроме этого, будет уточнена рыночная стоимость объекта при выплате возмещения обманутым дольщикам. Если раньше такое возмещение рассчитывалось из той стоимости, которая была на момент заключения ДДУ, то теперь этот показатель будет рассчитываться исходя из текущей рыночной стоимости аналогичного жилья.

Помимо этого, теперь средства маткапитала можно использовать при покупке жилья через эскроу-счета. Кроме того, предполагается, что по ДДУ будут продаваться все российские новостройки, включая и апартаменты.

Также, необходимо отметить, что с 1 июля этого года в России изменилась схема финансирования долевого строительства: с этого дня застройщики больше не могут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.