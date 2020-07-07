Недвижимость

В Кадастровой палате рассказали, как обезопасить себя при покупке недвижимости

Эксперты Кадастровой палаты по Псковской области рассказали, как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости. Главное перед сделкой - определить собственника объекта недвижимости, который имеет право продавать или подарить недвижимость, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

«Подтверждением наличия у продавца собственности на конкретный объект недвижимости в текущий момент служит только выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах, - обозначила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Юлия Тимофеева. - Выписку необходимо заказывать как можно ближе к дате потенциальной сделки, так как она содержит данные, актуальные на дату ее выдачи».

В этой выписке будет указан не только текущий собственник объекта недвижимости, но и характеристики недвижимости. Кроме того, выписка из ЕГРН поможет проверить наличие всевозможных ограничений. При этом, если, например, человек покупает не только участок, но и дом, то лучше заказать отдельную выписку на каждый из объектов. Также дополнительно можно использовать возможности бесплатных сервисов «Справочная информация по объектам недвижимости онлайн» и «Публичная кадастровая карта».

Кроме того, рекомендуется получить нотариально заверенное согласие супруга или супруги собственника перед покупкой. Хотя отсутствие такого согласия не препятствует регистрации перехода права и в реестр будет внесена запись о непредоставлении такого согласия, лучше перестраховаться, а также обратить внимание на наличие прав на данный объект у несовершеннолетних.

«В том случае, если продавец действует от лица собственника по доверенности, призываем проявить особую бдительность и провести проверку подлинности доверенности на сайте Нотариальной палаты, так как такую схему часто выбирают мошенники, - отметила Юлия Тимофеева. - Бывает, что даже честный посредник только после такой проверки узнает, что доверенность потеряла силу. Кроме того, лучше побеседовать с правообладателем лично».

Договор купли-продажи или дарения объекта недвижимости может быть составлен как в нотариальной форме, так и в простой письменной форме. Если же собственность общая долевая, то сделка должна быть заверена нотариально. С 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно всеми сособственниками (часть 1 статьи 42 закона «О государственной регистрации недвижимости»). То есть договор купли-продажи, дарения, наследования долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми участниками долевой собственности.

В договоре купли-продажи, помимо существенных условий, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, можно оговорить любые важные моменты.

Дарение - отдельная категория сделок с недвижимостью и отличается от купли-продажи тем, что не предусматривается плата за недвижимость ни в каком виде, то есть такая сделка является безвозмездной и даритель в договоре дарения не может устанавливать условия получения и использования даримой недвижимости, за исключением ситуации, когда договор дарения предусматривает право дарителя проживать в подаренном им жилье.

«Представить подписанный договор и пакет сопутствующих документов для регистрации перехода права собственности возможно, заказав у нас услугу выездного обслуживания, экстерриториально — вне офиса филиала», - уточнила Юлия Тимофеева.

Кроме того, как напомнили в Кадастровой палате, чтобы не стать жертвой цифрового мошенничества, каждый владелец недвижимости может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. При подаче такого заявления в Росреестр будет внесена соответствующая запись. Наличие в ЕГРН такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращение права на соответствующий объект недвижимости. Такие заявления также можно направить по почте, заверив предварительно свою подпись в них у нотариуса.

Дополнительно псковичам напомнили, что специалисты Кадастровой палаты оказывают консультационные услуги, связанные с подготовкой договоров, в простой письменной форме.

Подробнее о стоимости услуг можно узнать по телефону 8(8112)649-301 доб.2120, на страницах социальных сетей – ВКонтакте; Twitter; Одноклассники и Instagram.