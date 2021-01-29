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Недвижимость

Виталий Козырев о запретах и штрафах для владельцев недвижимости с 2021 года

01.02.2021 13:19|ПсковКомментариев: 0

С началом 2021 года в силу вступил ряд новых законов и постановлений, которые внесут в жизнь собственников квартир, домов и земельных участков некоторые изменения. Нарушение норм приведет к применению санкций и к штрафам, а в некоторых случаях нарушителей ждет уголовное наказание.

Подробнее о том, какие запреты вступили, сколько и за что придется заплатить российским гражданам и юридическим лицам в этом году, Псковской Ленте Новостей рассказал эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства, юрист, кадастровый инженер, член Общественного совета при управлении Росреестра по Псковской области, директор «Многофункционального центра недвижимости» («МФЦ недвижимости») Виталий Козырев.

 

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности

С 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима в РФ (постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

С этого года жителям многоквартирных домов запрещается хранить личные вещи на чердаках, технических, цокольных этажах, а также в подвальных помещениях. Кроме того, гражданам запрещается использовать данные помещения с целью организации производств, мастерских и хранения каких-либо предметов. Также запрещается устанавливать не открывающиеся решетки на окна цокольного этажа и на приямках окон, пользоваться неисправным газовым оборудованием и приборами, которые своевременно не прошли техобслуживание.

Теперь за это можно получить штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. В случае, если указанные нарушения повлекут за собой причинение тяжкого вреда здоровью или вовсе смерть человека, тогда лицо, которое пренебрегло правилами пожарной безопасности, будет привлечено к уголовной ответственности с последующим лишением свободы.

При наличии в здании общего балкона, запрещается его закрывать на замок, а также устанавливать жалюзи, нельзя устанавливать внешние блоки кондиционеров на лестничных площадках, в поэтажных коридорах, а также на пожарных лестницах, которые выходят на фасад дома. Штраф можно получить и за оставленный без присмотра открытый огонь (сигарету, свечи, керосиновую лампу и пр.) в жилых помещениях, в том числе на балконах и лоджиях, а также за парковку возле дома автомобиля, если он закрывает место вывода на фасад патрубков для пожарной техники или крышку колодца пожарного гидранта.

Отдельно хочу отметить, что с января 2021 года на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домов нельзя использовать открытый огонь с целью приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Данные места должны находиться в 5 метрах от любой надворной постройки, а в радиусе 2 метров не должно быть различных горючих веществ. Кроме того, теперь нельзя сжигать мусор, траву, листву, а также другие отходы, материалы или изделия, кроме тех мест, которые установлены органами местного самоуправления. Чтобы не получить штраф за разведение костров на земельном участке, теперь нужно вырыть яму глубиной не менее 30 см и шириной до 1 метра, а до любой постройки должно быть не меньше 50 м.

При сжигании мусора в неположенных местах, с несоблюдением установленных нормативов, нарушитель несет материальную ответственность: физическое лицо – от 1 до 1,5 тысячи рублей, юридическое образование – от 150 до 200 тысяч рублей.

Сжигание травы, даже на своем земельном участке, также приведет к нарушению правил пожарной безопасности. Штраф за такое действие составит от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц (статья 20.4 КоАП РФ).

Следует понимать, что если поджог травы приведет к пожару, то здесь уже не административная, а уголовная ответственность со значительным сроком, в зависимости от нанесенного ущерба.

Штраф за вредные отходы

С 1 января 2021 года вступили в силу правила обращения с отходами производства и потребления электрических ламп, а также их накопление и использование отходов, которые могут причинить вред здоровью граждан, животных и растений (постановление правительства РФ от 28 декабря 2020 года №2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»).

Правила устанавливают порядок обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и/или ее соединения (ртутьсодержащие лампы), ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, осуществляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, должны назначить ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами.

За несоблюдение требований к охране окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке и утилизации отходов производства предусмотрена административная ответственность для граждан - в размере до 2 тысяч рублей, для юридических лиц - до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (часть 1 статьи 8.2 КоАП РФ).

Неустойка за несвоевременную оплату коммунальные услуг

С 2021 года возобновляется взыскание неустоек по оплате задолженности за коммунальные услуги. С этого года закончил свое действие мораторий на штрафы и пени за просрочку оплату жилищно-коммунальных услуг и на их отключение должникам, который был введен для поддержки населения во время пандемии коронавируса. Теперь, при просрочке платежа, расчет платы за жилищно-коммунальные услуги будет производиться согласно повышенного норматива.

К этому стоит приготовиться собственникам, которые вовремя не проведут поверку электросчетчиков. С апреля 2020 года ресурсоснабжающие организации для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг были вынуждены принимать показания приборов учета с истекшим сроком поверки. С начала 2021 года, если срок поверки истек, а новая так и не была проведена, то по истечении трех месяцев потребителя переводят на оплату с повышающим полуторным коэффициентом.

Напомню, временный мораторий правительство России объявило в начале апреля прошлого года для всех россиян вне зависимости от их доходов (постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424). Меры были направлены, в первую очередь, на защиту тех, кто испытывал проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, так как в это время действовал режим самоизоляции. При этом обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохранялась.

С этого года к оплате может быть предъявлена задолженность, возникшая до введения моратория, то есть до 6 апреля 2020 года. Если долги или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги образовались в период моратория - с 6 апреля по 31 декабря 2020 года, - то пени начислят только с 31 дня просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере - 1/130 ставки рефинансирования.

Санкции за просрочку по оплате налога на недвижимость

С этого года во многих регионах России изменится и механизм расчета имущественного налога. Теперь базой расчета налога на недвижимость по всей России, кроме Севастополя, будет служить кадастровая стоимость объекта, как максимально приближенная к рыночной. В Псковской области кадастровая стоимость по налогу на имущество физических лиц в качестве налоговой базы выступает с 2015 года, а с 1 января прошлого года расчет налога производится от кадастровой стоимости в полном объеме.

Это означает, что понижающие коэффициенты уже не применяются, и налог на имущество возрастет. Просрочка же уплаты обойдется налогоплательщику в 20% суммы начисленного налога. Если просрочка была умышленной, штрафные санкции возрастут до 40% (статья 122 Налогового кодекса РФ). Впрочем, признаки этой самой умышленности в законах не раскрыты. К санкциям также относятся ежедневно начисляемые пени в размере 1/300 от произведения продолжительности просрочки.

Штраф за нарушение благоустройства

В 2021 году в Кодексе об административных правонарушениях Российской федерации (КоАП РФ) появится статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства населенных пунктов, в ней пропишут единые для всех регионов штрафы за нарушение правил благоустройства. Исключение могут составить города федерального значения, которым разрешат устанавливать более высокие административные санкции.

Данная статья позволит применять штрафные санкции за порчу скамеек, автохлам во дворе, парковку или проезд по газонам и другим местам с зелеными насаждениями, а также мойку машин в неположенном месте.

Ответственность за нарушение тишины

Вероятно, в этом году будет положительно рассмотрен законопроект о введении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины (проект федерального закона №181105-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время»).

Согласно законопроекту, предлагается дополнить статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве пунктом, включающим штраф за нарушение тишины в жилых зонах с 22 часов вечера до 6 утра.

А это значит, что за нарушение тишины и покоя скоро будут взыскиваться штрафы на федеральном уровне. Напомню, на сегодняшний день штрафы за нарушение тишины предусмотрены региональными законами об административных правонарушениях и зависят от разработок местных властей. Так, в Псковской области действует принятый в прошлом году «закон о тишине» (закон Псковской области от 4 февраля 2020 года №2047-ОЗ «О внесении изменений в закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области»), предусматривающий административную ответственность за нарушение тишины в жилых зонах с 21 часа вечера до 8 утра и с 13 до 15 часов дня в будние дни в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан - в размере от 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей.

Заключение

Как правило, большинство граждан считают, что на территории свой квартиры, впрочем, как и частного дома, они могут делать все, что им угодно, ведь они являются собственниками этого жилья. Однако, это совсем не так, ведь каждый человек обязан соблюдать огромное количество разнообразных правил, не говоря уже о нормах поведения. И за их нарушение любой гражданин может получить реальное наказание. Новые же правила, в большей степени, предписывают гражданам и юридическим лицам ответственнее относиться как к своему, так и к общему имуществу.

Виталий Козырев

Теги: #штраф #законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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