Недвижимость

Прокуратура Пскова направила в СК материалы проверки по предоставлению квартир сиротам

Прокуратура города Пскова провела проверку по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города обязанности по реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Недобросовестное или небрежное отношение к своим обязанностям со стороны должностных лиц органа местного самоуправления повлекло существенное нарушение прав и законных интересов одной из наиболее социально-незащищенных категорий граждан. В результате 41 ребенок-сирота остался необеспеченными жильем, хотя они включались в список на предоставления жилых помещений с 2013 по 2019 год», - отметили в надзорном ведомстве.

В действиях должностных лиц администрации Пскова прокуратура усматривает признаки преступления по части 1 статьи 293 УК РФ.

В этой связи в следственный отдел по городу Пскову СУ СК России по Псковской области направлены материалы для организации доследственной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного преследования по факту наличия в действиях сотрудников администрации признаков преступной халатности.

Ранее, 14 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебные проверки в отношении ответственных должностных лиц как региона, так и города Пскова в рамках госконтроля.«Предоставление квартир детям-сиротам - сложная и чувствительная тема, которая всегда находится на особом контроле», - отметил глава региона.