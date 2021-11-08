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Недвижимость

Более ста псковских семей улучшили жилищные условия благодаря субсидии

02.12.2021 18:20|ПсковКомментариев: 0

104 молодые семьи в Псковской области улучшили в этом году жилищные условия благодаря предоставленной социальной выплате на покупку или строительство жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Большая часть получателей этого вида господдержки приобрели готовое жилье. 24 молодые семьи средства жилищного сертификата направили на погашение ипотечного кредита.

Работа по улучшению жилищных условий идет в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей области» государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами».

На предоставление жилищных сертификатов из федерального бюджета было направлено почти 82 млн рублей. Софинансирование со стороны региональной власти составило 1%.

Отметим, что число получателей жилищной субсидии этого года значительно превышает количество выплат, выданных этой категории граждан за последние годы.

По предварительной информации, предоставленной комитетом по социальной защите Псковской области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в следующем году планируется направить около 55 млн рублей из средств федерального бюджета. Это позволит предоставить социальную выплату ориентировочно 70 молодым семьям, состоящим в сводном перечне молодых семей 2012 года.

В настоящее время в сводных списках участников подпрограммы находится около 930 молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Теги: #недвижимость #жилье #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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