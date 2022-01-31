Недвижимость

Свыше двух тысяч домов построили в Псковской области в 2021 году

2 150 жилых домов построили в Псковской области в 2021 году. Об этом в Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.





Инфографика здесь и далее: пресс-служба Псковстата

В целом, объем строительных работ в 2021 году составил 26,1 миллиарда рублей или 101,8% к уровню предыдущего года (по России – 106%).

В январе-декабре 2021 года в регионе за счет всех источников финансирования построили общей площадью 315 тысяч квадратных метров. Наибольший объем построенного жилья (74%) приходился на индивидуальных застройщиков, ими введено 2 129 домов общей площадью 232 тысячи квадратных метров.

В 2021 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем жилищного строительства наблюдался в Псковском районе, Пскове и Великих Луках, на долю которых приходилось почти две трети (62%) от общей площади введенного жилья.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением) в 2021 году составила 36 983 рубля.

В 2021 году построили и реконструировали социально значимые объекты: