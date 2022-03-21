Недвижимость

Псковские сироты согласились получить жилищные сертификаты вместо квартир

Четыре сироты в Псковской области согласились получить жилищные сертификаты вместо квартир. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба областной администрации, об этом 21 марта сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 21 марта, провел очередное рабочее совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в 2022 году. Обсуждение в основном коснулось отчетов об исполнении данных ранее поручений главы региона руководству профильных комитетов и глав районов в части активизации работы по приобретению квартир для граждан указанной категории.

В частности, Ольга Евстигнеева доложила о распределении денег на жилищные сертификаты. По итогу оперативной адресной работы на решение жилищного вопроса таким образом согласились четыре человека. Они получат жилищные сертификаты на общую сумму 6,9 млн рублей. Оставшиеся 19,8 млн рублей перераспределили для приобретения жилых помещений в Великих Луках.

Ольга Евстигнеева также рассказала о выделении лимитов на приобретение жилья для сирот Псковскому, Пустошкинскому, Палкинскому, Невельскому, Локнянскому, Дновскому, Дедовичскому, Пыталовскому и Себежскому районам, а также городу Пскову. «Во всех муниципалитетах объявлены аукционы», — доложила председатель регионального комитета по социальной защите.

Также о проделанной работе проинформировали руководители некоторых муниципалитетов. Так, глава администрации города Пскова Борис Елкин доложил о том, что в областном центре заключены контракты на покупку 12 квартир в уже построенных домах. Также идет подготовка к конкурсным процедурам по строительству пяти 8-квартирных домов, предназначенных для сирот. Разработка проектной документации будет завершена в апреле, рассказал Борис Елкин.

Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что в дальнейшем эта проектно-сметная документация будет типовой. «У руководителей других муниципалитетов должна быть возможность пользоваться этой ПСД. Это позволит им в случае реализации аналогичного проекта экономить время и средства», — заметил глава региона.

Обсуждая вопросы совершенствования механизмов переселения детей-сирот, губернатор анонсировал предложение Минстроя об изменениях в нормативных актах, касающихся расширения условий приобретения жилья в многоквартирных домах, что позволит еще больше нуждающихся граждан заселять в дома такой категории.

Глава региона поручил ответственным заместителям и руководителям профильных комитетов держать все вопросы, связанные с заселением и изменениями в законодательстве держать на личном контроле. «Тема очень важная. Мы понимаем, сколько в очереди стоит людей, поэтому все средства, которые мы можем тратить на это направление, должны расходоваться с максимальной эффективностью и в установленные сроки», — подчеркнул Михаил Ведерников.