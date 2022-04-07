Недвижимость

Сервис с искусственным интеллектом запустит псковский Росреестр

В 2021 году Росреестр разработал сервис «Цифровой помощник регистратора» – интеллектуальная система помощи в принятии решений по учетно-регистрационным действиям.

Изображение: пресс-служба Кадастровой палаты по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Кадастровой палаты по региону, сервис помогает регистраторам оценить поступившие от заявителей документы и выявить возможные риски мошенничества. Пилотный проект опробуют в одном из территориальных органов ведомства, после чего будет принято решение о его масштабировании на остальные субъекты.

Предполагается, что искусственный интеллект будет формировать «второе мнение» для государственного регистратора прав, при этом окончательное решение будет оставаться за человеком.

«При помощи искусственного интеллекта возможно проведение первичной правовой экспертизы, сопоставление данных из документов с актуальными данными ЕГРН. Таким образом, уже на начальном этапе можно будет определить, доступен ли объект недвижимости и нет ли по поводу него судебных споров. Это сократит время приема и обработки документов в два-три раза», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

В результате реализации всех инициатив к концу 2023 года 93% услуг службы будут доступны в электронном виде по принципу «одного окна», в том числе на Едином портале государственных услуг. Фактический срок государственного кадастрового учета сократится до одного дня, а регистрации прав – до двух дней. Выписки из ЕГРН граждан и бизнесу будут предоставляться практически в режиме онлайн.

При проведении цифровой трансформации ведомства и внедрении новых инструментов Росреестр опирается на лучший мировой опыт и привлекает новые кадры, в том числе планирует вовлечение «цифровых» команд территориальных органов ведомства и филиалов Федеральной кадастровой палаты, объединяет в межрегиональные группы для обмена опытом и повышения уровня компетенций.