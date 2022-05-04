Недвижимость

Псковичам предложили способ защитить свое жилье от мошенников

Запрет на совершение сделки без личного присутствия собственника может спасти от мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Кадастровой палате по Псковской области.

Каждый владелец недвижимости может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. Такое заявление можно подать в Росреестр через официальный сайт ведомства, через МФЦ или направить по почте, заверив предварительно свою подпись в заявлении у нотариуса.

«При подаче заявления, государственным регистратором будет внесена соответствующая запись. Наличие в ЕГРН такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Исключением могут быть лишь случаи, когда учетно-регистрационные действия проводятся по решению суда или по требованию судебного пристава-исполнителя, говорится в сообщении.

Владельцам жилья рекомендуется внести в ЕГРН адрес своей электронной почты. В этом случае собственник оперативно получит из Росреестра информацию о любых действиях с его квартирой. Указать адрес электронной почты можно при подаче заявления на регистрацию недвижимости.

Владельцам недвижимости советуют не забывать и стандартные базовые правила информационной безопасности: хранить пароли и конфиденциальные данные в автономном режиме, проверять безопасность подключения к сайтам, использовать только защищенное соединение (в адресной строке браузера перед адресом сайта должен стоять зеленый замок и должно быть прописано HTTPS) и не оставлять личные данные на других сайтах.

Пользователям в обязательном порядке рекомендуется использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, не выбирать одинаковый пароль для разных ресурсов, не сообщать никому пароли и другие личные данные, не нажимать на подозрительные ссылки и не заходить на подозрительные сайты, не открывать вложения от неизвестных отправителей. Не использовать общественные сети Wi-Fi для передачи конфиденциальной информации.

В электронных системах Росреестра используется шифрование трафика и криптографическая защита информации на основе отечественных решений и алгоритмов.

Сами системы Росреестра надежно защищены от постороннего вмешательства. Система ведения ЕГРН размещена в территориально распределенных центрах обработки данных, предусмотрено резервное копирование информации, что предотвращает риски потери или искажения сведений, добавили в Кадастровой палате.