Псковичам предложили способ защитить свое жилье от мошенников

Запрет на совершение сделки без личного присутствия собственника может спасти от мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Кадастровой палате по Псковской области.
Каждый владелец недвижимости может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. Такое заявление можно подать в Росреестр через официальный сайт ведомства, через МФЦ или направить по почте, заверив предварительно свою подпись в заявлении у нотариуса.
Исключением могут быть лишь случаи, когда учетно-регистрационные действия проводятся по решению суда или по требованию судебного пристава-исполнителя, говорится в сообщении.
Владельцам жилья рекомендуется внести в ЕГРН адрес своей электронной почты. В этом случае собственник оперативно получит из Росреестра информацию о любых действиях с его квартирой. Указать адрес электронной почты можно при подаче заявления на регистрацию недвижимости.
Владельцам недвижимости советуют не забывать и стандартные базовые правила информационной безопасности: хранить пароли и конфиденциальные данные в автономном режиме, проверять безопасность подключения к сайтам, использовать только защищенное соединение (в адресной строке браузера перед адресом сайта должен стоять зеленый замок и должно быть прописано HTTPS) и не оставлять личные данные на других сайтах.
Пользователям в обязательном порядке рекомендуется использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, не выбирать одинаковый пароль для разных ресурсов, не сообщать никому пароли и другие личные данные, не нажимать на подозрительные ссылки и не заходить на подозрительные сайты, не открывать вложения от неизвестных отправителей. Не использовать общественные сети Wi-Fi для передачи конфиденциальной информации.
В электронных системах Росреестра используется шифрование трафика и криптографическая защита информации на основе отечественных решений и алгоритмов.
Сами системы Росреестра надежно защищены от постороннего вмешательства. Система ведения ЕГРН размещена в территориально распределенных центрах обработки данных, предусмотрено резервное копирование информации, что предотвращает риски потери или искажения сведений, добавили в Кадастровой палате.