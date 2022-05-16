Недвижимость

Псковичам объяснили, как стать владельцем заброшенного участка

Дачники могут привести в порядок заброшенный участок и пользоваться им, оформив на себя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Кадастровой палаты.

Как отметили в ведомстве, в первую очередь, необходимо найти владельца земельного участка. Если участок расположен на территории садового товарищества (СНТ), то рекомендуется обратиться к его председателю. Он может предоставить все данные об участках, расположенных на территории и их владельцах.

Также можно обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения такого участка. Это позволит узнать точный адрес заброшенного участка или дома на нем и, возможно, их кадастровые номера.

Затем следует заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней будет более подробная информация как об участке, так и о собственниках.

«Если же земельный участок, который находится на территории СНТ, никому не предоставлялся, и он не относится к землям общего пользования членов СНТ, то для его оформления необходимо обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления (муниципалитет) с заявлением о его предоставлении в собственность или аренду», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Орган местного самоуправления принимает решение о возможности предоставления земельного участка (например, заключает договор купли-продажи, аренды земельного участка и так далее).

Если сделку будут заключать с муниципалитетом, то орган местного самоуправления самостоятельно обязан обратиться в орган регистрации прав не позднее пяти рабочих дней с даты принятия акта или совершения такой сделки.

«Если у участка и построенных на нем объектов есть собственник, то заинтересованное лицо может завладеть заветным участком только по гражданско-правовой сделке», - добавили специалисты.