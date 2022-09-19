Недвижимость

Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40%

Средний дисконт при продаже вторичного жилья в России превысил 6% — таких значительных скидок не отмечалось как минимум в последние три года, рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«Часть собственников заинтересованы в срочной продаже квартир и готовы делать дисконт, который в особых случаях доходит до 30-40% от начальной цены предложения. Рынок сейчас разделился на тех, кто хочет продать максимально дорого, и тех, кто заинтересован в срочной реализации и потому готов делать существенные скидки», — приводят слова аналитика «Известия».

В течение последней недели в Москве были зафиксированы средние скидки на вторичку на 5-7%, сказал гендиректор и партнер компании Welcome 24 Михаил Клименков. По его словам, в некоторых случаях размер дисконта доходит до 20%.

По информации директора по маркетингу Time development Ирины Морозовой, есть скидки и в 60%.