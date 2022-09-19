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Недвижимость

Почти 200 участков земли для стройки обнаружили в Псковской области

05.10.2022 23:01|ПсковКомментариев: 0

Почти 200 участков для потенциального жилищного строительства выявили в управлении Росреестра по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Оперативный штаб определил 18 населенных пунктов, на территории которых формируются земельные участки для жилищного строительства в рамках проекта «Земля для стройки». Это населенные пункты с наиболее востребованным потенциалом строительства жилья:

  • Псков,
  • Великие Луки,
  • Остров,
  • Печоры,
  • Борисовичи,
  • Плюсса,
  • Гдов,
  • Пыталово,
  • Пустошка,
  • Локня,
  • Порхов,
  • Опочка,
  • Дно,
  • Новоржев,
  • Новосокольники,
  • Невель,
  • Усвяты,
  • Ямм.

Также на заседании сформировали перечень земельных участков и территорий, пригодных для вовлечения в оборот с целью жилищного строительства. Всего в Псковской области выявили 184 земельных участков и территорий общей площадью 1300,4 га, потенциально возможных для вовлечения под жилищное строительство.

На публичной кадастровой карте разместили сведения о 104 земельных участках и 53 территории общей площадью 1213,9 га, имеющих потенциал для вовлечения под жилищное строительство.

«Всего заинтересованным лицам предоставлено 193 участка, общая площадь которых составляет 40,6 га», - сообщила заместитель руководителя псковского Росреестра Елена Шефова.

Как напомнили в ведомстве, сервис публичной кадастровой карты «Земля для стройки» позволяет псковичам и компаниям-застройщикам в режиме онлайн находить свободные земельные участки — их можно приобрести и использовать для жилищного строительства. Там же можно выбрать понравившийся участок не только на территории Псковской области, но и всей России, а также сразу подать обращение в уполномоченный орган власти.

Теги: #Росреестр #недвижимость #земля
Источник: Псковская Лента Новостей
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