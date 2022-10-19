Недвижимость

Консультации по регистрации прав на недвижимость организуют для псковичей

Сотрудники управления Росреестра по Псковской области проконсультируют жителей региона по вопросам деятельности регионального ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

24 октября с 10:00 до 11:00 консультации будут идти по телефону: 68-74-64.

Главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Галина Андриянова расскажет о способах получения сведений о кадастровой стоимости недвижимости, а также о новой процедуре оспаривания кадастровой стоимости с 1 января 2023 года.

26 октября с 10:00 до 11:00 вопрос можно будет задать по телефону: 68-71-31.

Начальник отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина ответит на вопросы относительно государственной регистрации прав на недвижимость.

27 октября с 11:00 до 12:00 звонить следует по телефону: 68-70-76.

Начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко ответит на вопросы относительно профилактики коррупционных и иных правонарушений в управлении.