Консультации по регистрации прав на недвижимость организуют для псковичей

Сотрудники управления Росреестра по Псковской области проконсультируют жителей региона по вопросам деятельности регионального ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.
Главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Галина Андриянова расскажет о способах получения сведений о кадастровой стоимости недвижимости, а также о новой процедуре оспаривания кадастровой стоимости с 1 января 2023 года.
Начальник отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина ответит на вопросы относительно государственной регистрации прав на недвижимость.
Начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко ответит на вопросы относительно профилактики коррупционных и иных правонарушений в управлении.