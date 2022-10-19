Недвижимость

Способы получить выписку из ЕГРН напомнили псковичам

Выписки из ЕГРН являются источником достоверной информации о каждом объекте, поставленном на кадастровый учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.

Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» (далее - выписка из ЕГРН) одна из самых популярных выписок, запрашиваемая заявителями. Она является общедоступной и предоставляется органом регистрации прав любому заинтересованному лицу.

«Выписка из ЕГРН – это официальный документ с информацией о характеристиках объекта недвижимости: кадастровом номере, адресе, о правообладателях, назначении, площади, типе объекта недвижимости, виде разрешенного использования, кадастровой стоимости, об ограничение прав и обременение объекта недвижимости, план (чертеж, схема)», – объяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

Запросить сведения из реестра недвижимости возможно посредством использования сети «Интернет» или информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая:

единый портал государственных и муниципальных услуг;

официальный сайт Росреестра;

официальный сайт ФГБУ ФКП Росреестра.

Орган регистрации прав предоставляет сведения в срок не более трёх рабочих дней со дня получения запроса. Также их можно запросить при личном обращении в любом отделение МФЦ, вне зависимости от местонахождения объекта недвижимости. Сведения, предоставленные на основании запроса, являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или МФЦ сведений, содержащихся в ЕГРН.