Способы получить выписку из ЕГРН напомнили псковичам

Выписки из ЕГРН являются источником достоверной информации о каждом объекте, поставленном на кадастровый учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.
Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» (далее - выписка из ЕГРН) одна из самых популярных выписок, запрашиваемая заявителями. Она является общедоступной и предоставляется органом регистрации прав любому заинтересованному лицу.
Запросить сведения из реестра недвижимости возможно посредством использования сети «Интернет» или информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая:
Орган регистрации прав предоставляет сведения в срок не более трёх рабочих дней со дня получения запроса. Также их можно запросить при личном обращении в любом отделение МФЦ, вне зависимости от местонахождения объекта недвижимости. Сведения, предоставленные на основании запроса, являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или МФЦ сведений, содержащихся в ЕГРН.