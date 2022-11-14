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Псковская область заняла 68 место по ипотечной долговой нагрузке

Псковская область заняла 68 место в рейтинге российских регионов по ипотечной долговой нагрузке в 2020 году. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты составило 64,3%, средний срок ипотечного кредита – 281 месяц, средний размер кредита – 3, 1 млн рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место – Ненецкий автономный округ;

5 место – Мурманская область;

11 место – Республика Коми;

12 место – Архангельская область;

18 место – Вологодская область;

24 место – Новгородская область;

26 место – Республика Карелия;

33 место – Санкт-Петербург;

52 место – Ленинградская область;

76 место – Калининградская область.

Чукотка, Магаданская область и ЯНАО стали лидерами рейтинга регионов по ипотечным платежам, в них соотношение ежемесячного платежа и средней зарплаты находится на уровне около 30 процентов. В конце списка — Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Севастополь.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах.

Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате за 12 месяцев с сентября 2021 года по август 2022 года по полному кругу организаций. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе.