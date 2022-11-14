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Недвижимость

Псковская область заняла 68 место по ипотечной долговой нагрузке

14.11.2022 07:25|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 68 место в рейтинге российских регионов по ипотечной долговой нагрузке в 2020 году. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты составило 64,3%, средний срок ипотечного кредита – 281 месяц, средний размер кредита – 3, 1 млн рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 4 место – Ненецкий автономный округ;
  • 5 место – Мурманская область;
  • 11 место – Республика Коми;
  • 12 место – Архангельская область;
  • 18 место – Вологодская область;
  • 24 место – Новгородская область;
  • 26 место – Республика Карелия;
  • 33 место – Санкт-Петербург;
  • 52 место – Ленинградская область;
  • 76 место – Калининградская область.

Чукотка, Магаданская область и ЯНАО стали лидерами рейтинга регионов по ипотечным платежам, в них соотношение ежемесячного платежа и средней зарплаты находится на уровне около 30 процентов. В конце списка — Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Севастополь.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах.

Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате за 12 месяцев с сентября 2021 года по август 2022 года по полному кругу организаций. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе.

Теги: #ипотека #долг #Псковская область #рейтинг #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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