Недвижимость

В Псковской области оказалась одна из самых низких ставок по ипотеке

Количество российских регионов, где ставка по ипотеке превышает 8,5%, уменьшилось до пяти в ноябре с восьми месяцем ранее, а вот регионов с более доступной ипотекой со ставкой ниже 6,5% стало на один больше - 13, при этом в целом по России средняя ставка по ипотеке составила 7,12%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.

Наибольшая средняя ставка девятый месяц подряд остается в Чечне - в ноябре она составила 10,2%, против 10,53% в октябре. Также в лидерах по стоимости жилищного кредита в ноябре остаются Ингушетия со средней ставкой в 9,02%, Тыва - 8,99% и Карачаево-Черкесия - 8,86%.

Также средняя ставка выше 8,5% годовых зарегистрирована в Иркутской области - 8,59%, которая в ноябре стала новичком топа регионов с самой «дорогой» ипотекой. При этом, за месяц средняя стоимость жилищного кредита упала ниже 8,5% в Кабардино-Балкарии (7,74%), Дагестане (8,09%), Северной Осетии (8,3%) и Ямало-Ненецком АО (8,4%).

Самая низкая ставка по ипотеке в ноябре оказалась в Ленинградской области - за месяц она уменьшилась до 5,53% с 6,04%. Кроме того в ноябре одни из самых «недорогих» кредитов на жилье можно было взять в Псковской области (5,56%), Санкт-Петербурге (5,79%), Магаданской области (5,8%), Амурской области (5,83%) и в Якутии (5,93%).

Помимо этого одни из самых низких ипотечных ставок ноября были в Краснодарском крае (6,06%), Удмуртии (6,18%), в Приморском крае (6,25%), на Чукотке (6,28%) и в Адыгее (6,29%). При этом из числа регионов со ставкой по ипотеке ниже 6,5% вышла Республика Бурятия - ставка выросла до 6,56% с 6,21%, а вошли в это число Москва - ставка снизилась до 6,47% с 7,01% и Новгородская область - ставка снизилась до 6,4% с 6,94%.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в ноябре снизилась на 0,26 процентного пункта - до 7,12%.