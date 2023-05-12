Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ветхое и аварийное жилье – реально ли решить проблему?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Начиная с 2013 года в России действует федеральная и региональные программы для переселения граждан из непригодного жилфонда. Текущая программа рассчитана до 2025 года и нацелена на расселение людей из ветхого и аварийного жилья в удобное и комфортное. Без обращений от граждан по переселению из ветхого жилья, пожалуй, не обходится ни один прием представителей власти любого уровня: у одних жилье признано ветхим, годами стоят в очереди на расселение. Другие ходят кругами по всем инстанциям, но никак не могут добиться комиссионного решения о признании квадратных метров непригодными. Толком отремонтировать такое жилье тоже нельзя, его не берется обслуживать ни одна управляющая компания, поскольку это черная дыра и себе дороже. Почему так медленно реализуется программа по расселению? Какие существуют проблемы? И реально ли когда-нибудь избавить людей от нужды жить в лачугах и бараках? Об этом поговорим сегодня в «Кузнице».

Ведет программу Любовь Кузнецова.

Трансляция завершена.