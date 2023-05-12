Недвижимость

Юрист предупредил об ответственности за нелегальную сдачу квартиры

Россияне, которые сдают квартиру в аренду, не оформляя договор, могут оказаться в тюрьме. Об уголовном наказании предупредила юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева.

Арендодатели обязаны с дохода от сдачи недвижимости уплачивать НДФЛ. В случае, если этого не произойдет, то владельцу жилья предстоит заплатить штраф. Сумма взыскания, как проинформировал один из экспертов, будет зависеть от умысла, пишет RuNews24.

В частности, базово штраф составит 20% от неуплаченной суммы, а также сам налог (13% от суммы за весь срок найма). Более того, в случае доказанного умышленного незаключения письменного договора с клиентом, сумма штрафа вырастет до 40%.

В тюрьме можно оказаться, если накопится приличная сумма долга: от 2,7 миллиона рублей за последние три года.