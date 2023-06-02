Недвижимость

Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов по доступности жилья

Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по доступности жилья. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доступности жилья для российских семей на начало 2023 года. Он позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств.

Минимальное число лет, которое понадобится семье в Псковской области, чтобы накопить на квартиру в 2023 году – 9, в то время как в начале 2022 года хватило бы 6,9 лет на эти цели. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на начало 2023 года составила 4,2 млн рублей.

Согласно исследованию, ситуация с доступностью жилья для многих российских семей заметно осложнилась за последние три года. Значительный рост цен на жилье в 2020-2021 годах, который подстегнула программа льготной ипотеки, и сокращение реальных доходов населения обострили проблему приобретения жилья. К тому же не все российские семьи в силу различных причин могут использовать возможности банковских программ для решения жилищного вопроса и вынуждены копить на квартиру, подчеркивают аналитики.

В качестве индикатора выступает минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком, где родители получают среднестатистическую зарплату, сможет без долгов и кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2023 года в своем регионе.

При этом семья на эти цели должна откладывать все средства, оставшиеся после того, как сделаны все необходимые для повседневной жизни траты – их высчитывали, ориентируясь на прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей. В качестве средней зарплаты брались данные уровня 2022 года, семья могла использовать накопленные на 1 апреля 2023 года депозиты.

Лидерами рейтинга регионов России по доступности жилья, в котором отражено, насколько быстро семья с одним ребенком может накопить на квартиру, стали Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, аутсайдеры – Севастополь, Кабардино-Балкария и Крым.