Недвижимость

Молодому педиатру дали квартиру в Псковском районе

Педиатр Татьяна Новаковская, работающая в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Тямша Псковского района, получила квартиру благодаря программе «Земский доктор». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Привлекаем молодых специалистов в сельскую медицину! Вручила ключи от новой квартиры педиатру Татьяне Новаковской, которая трудиться в ФАПе в деревне Тямша. Благодаря программе "Земский доктор" у молодого специалиста теперь есть своё жильё!» - написала Наталья Федорова.

Татьяна Новаковская приехала в Псковскую область после окончания РНИМУ имени И.Н. Пирогова в Москве, где параллельно с учебой работала участковым педиатром в поликлинике. В Псковском районе сначала она трудилась в межрайонной больнице, а сейчас перебралась непосредственно в сельскую местность – в ФАП.

«Ежедневно у молодого доктора до 15 пациентов, от совсем малышей до подростков. К каждому – свой подход. Работа не простая, но любимая. В личной жизни у Татьяны Николаевны позитивные перемены – свадьба! Жилье молодым как нельзя кстати. Мы надеемся, что доктор будет заботиться о здоровье жителей района еще долгие годы», - добавила Наталья Федорова.