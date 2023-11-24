Недвижимость

Минстрой заявил о возможном переформатировании программ капремонта

Система региональных программ капремонта может быть переформатирована с учетом предложений профессионального сообщества. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе «Прямого разговора» при участии глав муниципальных образований страны.

«Изменения, которые мы внесли в законодательство, позволяют переформатировать эти долгосрочные программы <…>. Здесь поле для деятельности и для вашего сообщества, можно сделать предложения, которые могут скорректировать, модернизировать законодательство в этом направлении», - цитирует его ТАСС.

По словам Файзуллина, система региональных программ капремонта очень востребована, без этого механизма обновлять жилье невозможно. «Но, конечно, сегодня работа региональных операторов в какой-то части и в зоне вашей критики находится», - добавил он.

Как сообщалось, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий взаимосвязь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома. Первостепенное внимание и капремонт будут получать дома с более плохим техническим состоянием, это позволит минимизировать появление новых аварийных домов. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.