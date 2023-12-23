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Правительство утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет

24.12.2023 15:00|ПсковКомментариев: 0

В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита. Правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства, сообщается на сайте кабмина.

Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале Госуслуг. 

Для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направляться сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идёт о погашении ипотеки. 

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», принятых в августе 2023 года. Эти нормы на федеральном уровне расширили формы обеспечения жильём сирот, которые раньше могли претендовать на получение квартиры только по договору найма специализированного жилого помещения.

Теги: #дети-сироты #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
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