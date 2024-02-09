Недвижимость

Почти три тысячи псковских семей в 2023 году улучшили жилищные условия за счет маткапитала

2 699 семей в Псковской области в 2023 году улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

724 семьи использовали материнский капитал на покупку жилья без привлечения кредитных средств. По заявлениям таких семей отделение социального фонда перечислило 345,5 миллиона рублей. Еще 1 975 семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.

Программа государственной поддержки семей с детьми действует в России с 2007 года. За это время 35 800 псковских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала. Покупка жилья — одно из самых популярных направлений для его использования в регионе.

«Следует отметить, что сертификатом нельзя распорядиться на приобретение земельного участка, аварийного жилья, снос части постройки или ремонт жилого помещения, При этом средства государственной поддержки жители региона могут направить на строительство или реконструкцию дома. Для этих целей фондом также предусмотрена возможность распоряжения семейным капиталом с привлечением кредитных средств», — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Кроме того, она напомнила, что для удобства граждан отделение заключило соглашения об информационном обмене с 10 кредитными организациями, чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться мерой поддержки. Взаимодействие налажено с рядом отделений Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Дом.РФ, Банка «Открытие», Совкомбанка. Альфабанка, Промсвязьбанка, Вакобанка, Сургутнефтегазбанка.

«В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный взнос при получении кредита. Вместо двух обращений — в банк и Социальный фонд РФ — семье достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в фонд по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение», — пояснила Наталья Мельникова.

Если дом строится с привлечением кредитных средств, использовать маткапитал можно сразу. В остальных случаях направить средства господдержки на строительство дома можно только после исполнения трех лет ребенку, на которого оформлен сертификат. Некоторые семьи начинают стройку на собственные средства, а после, когда дом будет готов и малыш достигнет нужного возраста, — оформляют компенсацию расходов за счет материнского капитала.

Следует помнить, что для использования материнского капитала приобретаемое или строящееся на его средства жилье должно находиться в России.

Все вопросы, касающиеся распоряжения средствами материнского капитала, можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области по номеру телефона регионального контакт-центра: 8 800 200 00 98 или в личных сообщениях в официальных группах отделения в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники».