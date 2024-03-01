Недвижимость

Выдача льготной ипотеки на новостройки в России возобновила рост в феврале

Объем выдачи ипотеки на новостройки в РФ по льготной программе увеличился на 20,8% по итогам февраля 2024 года относительно января 2024 года после того, как в январе было зафиксировано почти пятикратное падение этого показателя относительно уровня декабря 2023 года. Это следует из материалов ДОМ.РФ.

Так, по данным госкомпании на 29 февраля, в РФ в феврале было выдано 16 тыс. кредитов по льготной программе на новостройки на 69,4 млрд рублей, что почти на 21,7% выше по количеству и на 20,8% по объему, чем в январе 2024 года. Относительно февраля 2023 года по этой программе их было оформлено на 10% меньше по числу и на 20% меньше по объему контрактов, пишет ТАСС.

Выдачи IT-ипотеки в феврале выросли на 17,3% по количеству - почти до 2,6 тысячи договоров и на 27,9% по объему - до 24,1 млрд рублей относительно января 2024 года. Год к году число оформленных IT-ипотек в феврале 2024 года увеличилось почти в 2,1 раза по числу и почти в 2,3 раза по совокупной стоимости. При этом в настоящий момент из топ-20 банков России только шесть кредитных организаций продолжают выдавать кредиты по этой программе.

Выдача семейной ипотеки также возобновила рост после кратного падения в январе 2024 года. Число оформленных по этой программе кредитов в феврале 2024 года выросло на 2% - до 20,1 тысячи, а объем на 3% - до 107,9 млрд рублей по сравнению с январем. Относительно февраля 2023 года выдача снизилась на 6% по числу, но увеличилась на 4,5% по объему.

Количество и объем зарегистрированных ипотек по дальневосточной и арктической программе в феврале 2024 года выросло на 8,7% - почти до 2,3 тысячи кредитов на 11,5 млрд рублей против января.

В целом по всем государственным ипотечным программам выдачи в феврале увеличились на 10,3% по числу - почти до 41,2 тысячи договоров и на 11,1% по совокупной стоимости - до 213 млрд рублей. По сравнению с февралем 2023 года число договоров снизилось почти на 3,8%, но совокупный объем вырос на 1,2%.