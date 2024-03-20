Недвижимость

Незаконно возведенную постройку на Завеличье требуют снести через суд

Обществу с ограниченной ответственностью «Офицерское собрание ветеранов плюс» отказали в просьбе отсрочить требование освободить земельный участок от ограждения и объекта незавершенного строительства на улице Майора Доставалова, 6А в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

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Решением от 6 мая 2022 года Арбитражный суд Псковской области в пользу федерального государственного казенного учреждения «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации истребовал от ООО «Офицерское собрание ветеранов плюс» освободить участок от постройки в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу за счет собственных средств.

Объект незавершенного строительства признали самовольной постройкой. Суд указал, что у ООО не было разрешения на строительство спорного объекта вместо здания кинобазы, снос которого общество произвело самовольно. Решение суда вступило в законную силу.

20 октября 2023 года ООО обратилось в суд с заявлением о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта сроком на 12 месяцев в связи со сложным финансовым положением. Помимо этого, общество указало, что обратилось в администрацию города Пскова с предложением организовать совещание для рассмотрения вопроса о возможности завершения строительства спорного здания.

27 ноября 2023 года Арбитражный суд Псковской области отказал ООО в предоставлении рассрочки исполнения судебного акта.

19 марта 2024 года Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил определение Арбитражного суда Псковской области без изменения.