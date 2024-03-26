Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: О флиппинге в деталях

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Метражи», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня Константин Калиниченко и генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко продолжат разговор на тему «Инвестиции в недвижимость». Предыдущий выпуск «Метражей» вызвал большой резонанс — радиослушателей заинтересовала тема флиппинга, и сегодня соведущие поговорят об этой стратегии более подробно.

Завершается первый квартал 2024 года. Меняется ли как-то ситуация на рынке недвижимости Псковской области? Насколько флиппинг востребован в нашем регионе? Как подбирать оптимальные объекты для флиппинга? Есть ли в Пскове объекты, подходящие для флиппинга? Как извлечь максимальную выгоду при продаже объектов, которые приобретались в рамках стратегии флиппинга?

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.