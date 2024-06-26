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Как сделать качественный ремонт жилья без переплат, ответил эксперт

28.07.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Ремонт квартиры – хлопотное и затратное мероприятие. Прежде чем начинать работы, необходимо юридически оформить отношения с мастерами, рекомендует сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин. Кроме того, следует узнать, из какого региона прибыли работники, и изучить их портфолио, уверен он.

«Договор нужно заключать либо с конкретным индивидуальным предпринимателем, либо с каким-то юридическим лицом. Очень много недобросовестных предпринимателей и людей приезжают, например, в большие города только для того, чтобы "пошабашить" в момент летних ремонтов. Они своей целью ставят собрать побольше денег и уехать к себе. Поэтому лучше заключать договор с людьми, которые из этого же региона, чтобы их место регистрации совпадало с тем, где они делают ремонт. Надо смотреть их портфолио. Не полениться, позвонить людям, которым ремонт уже сделали, собрать информацию», – посоветовал Алексей Егармин в интервью радио Sputnik.

При запуске ремонтных работ необходимо присутствовать лично, продолжил он.

«Надо посмотреть своими глазами, что они делают и как. Проверить, нет ли там необоснованного простоя, чрезмерной грязи, непонятных людей, которые не относятся к бригаде», – пояснил Алексей Егармин.

В дальнейшем следует постоянно контролировать процесс выполнения работ и заниматься ежедневным планированием, добавил эксперт.

«Надо приезжать в неожиданное время, потому что это все-таки ваш объект, не стесняйтесь, это даст дополнительный стимул работникам. Иначе может сложиться такая ситуация: бригада наберет три объекта, где-то поработает с утра, потом пообедает, поработает на другом объекте, а к ужину закончит на третьем. А вы приходите на следующий день утром, а они словно и не уходили. Да, такие приемы тоже бывают. Неплохо было бы бригаде давать задания и планировать работы на каждый день», – считает Алексей Егармин.

По его словам, покупку расходных материалов не следует отдавать на откуп работникам.

«Стройматериалы – отдельная статья опустошения кошельков заказчиков. Надо стараться самому вникать в формирование цен, так как работники часто покупают излишки материалов, а потом перепродают их знакомым», – предупредил Алексей Егармин.

Теги: #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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