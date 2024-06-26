Как сделать качественный ремонт жилья без переплат, ответил эксперт

Ремонт квартиры – хлопотное и затратное мероприятие. Прежде чем начинать работы, необходимо юридически оформить отношения с мастерами, рекомендует сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин. Кроме того, следует узнать, из какого региона прибыли работники, и изучить их портфолио, уверен он.
«Договор нужно заключать либо с конкретным индивидуальным предпринимателем, либо с каким-то юридическим лицом. Очень много недобросовестных предпринимателей и людей приезжают, например, в большие города только для того, чтобы "пошабашить" в момент летних ремонтов. Они своей целью ставят собрать побольше денег и уехать к себе. Поэтому лучше заключать договор с людьми, которые из этого же региона, чтобы их место регистрации совпадало с тем, где они делают ремонт. Надо смотреть их портфолио. Не полениться, позвонить людям, которым ремонт уже сделали, собрать информацию», – посоветовал Алексей Егармин в интервью радио Sputnik.
При запуске ремонтных работ необходимо присутствовать лично, продолжил он.
«Надо посмотреть своими глазами, что они делают и как. Проверить, нет ли там необоснованного простоя, чрезмерной грязи, непонятных людей, которые не относятся к бригаде», – пояснил Алексей Егармин.
В дальнейшем следует постоянно контролировать процесс выполнения работ и заниматься ежедневным планированием, добавил эксперт.
По его словам, покупку расходных материалов не следует отдавать на откуп работникам.
«Стройматериалы – отдельная статья опустошения кошельков заказчиков. Надо стараться самому вникать в формирование цен, так как работники часто покупают излишки материалов, а потом перепродают их знакомым», – предупредил Алексей Егармин.