Недвижимость

Аварийный дом на улице Карла Маркса в Пскове планируют отреставрировать и сделать жилым

Историко-культурная экспертиза одобрила проект по реставрации и приспособлению дома №4 на улице Карла Маркса в Пскове под одноквартирный. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее из заключения госэкспертизы

«Дом жилой» XIX — XX веков постройки расположен в историческом центре города. Точная дата возникновения и владелец неизвестны. Первые имеющиеся сведения о строении относятся к 1857 году. Дом изначально предназначался для одной семьи.

Здание приняли под государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения в 1998 году. До 2000-х годов это был многоквартирный жилой дом, в котором со временем предприниматели стали выкупать квартиры и открывать торговые точки, офисы. Строение признали аварийным в 2010-х годах и переселили жильцов. Сейчас первый этаж занимают действующие магазин и офисы.

Проект реставрации предусматривает использование здания в качестве одноквартирного жилого дома с жилыми помещениями на втором этаже и помещениями для ведения предпринимательской деятельности на первом.

Проект разработан ООО «Спектр реконструкция» в этом году.