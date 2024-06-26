Недвижимость

Старинный дом купца Трофимова собираются отремонтировать в Гдове

Власти озаботились судьбой дома купца Трофимова, построенного в Гдове в конце XIX века. Это следует из ответа администрации района на обращение, опубликованное на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Ирина Григорьева

«В выходной посетили Гдов. Обратите внимание на этот городок. Это же просто ужас. Надо возрождать глубинку и как-то спасти два старинных дома, которые разрушаются на глазах», – указала неравнодушная женщина, приложив фото дома купца.

Представитель районной администрации ответил, что комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области направил сметный расчет стоимости разработки научно-проектной документации и сметный расчет на проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования дома купца Трофимова, пишет «МК в Пскове».

«Администрация Гдовского района написало письмо в комитет по культуре Псковской области о выделении в 2024-2025 годах средств из областного бюджета на проведение работ по ремонту», – добавил он.

Дом купца Трофимова – объект культурного наследия регионального значения. В 1909 году в нём открылась гостиница «Полтава», а спустя 10 лет здание национализировали и преобразовали в Народный дом. Впоследствии использовался как жилом дом, но в 2020 году его расселили из-за аварийного состояния.